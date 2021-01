No debe usarse ivermectina para el COVID-19, efectos pueden ser graves: Asoc. de Farmacovigilancia

La bacterióloga Alejandra Cruz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia (ACF), habló en Mañanas BLU sobre el uso indiscriminado de la ivermectina

"Recomendamos que no se haga uso de la ivermectina para el tratamiento de la enfermedad COVID-19, ya que hasta la fecha no se cuenta con información que evidencie que este medicamento funcione en humanos para detener la replicación del virus o que no pueda causar otras enfermedades", dijo la profesional.

"El efecto puede ser grave, por las contraindicaciones y eventos adversos. Este medicamento no está aprobado para humanos, solamente como antiparasitario para animales, puede derivarse en resultados, desde muy leves hasta muy graves", añadió.

Salpullidos graves que pueden requerir hospitalización y lesiones en el hígado pueden ser las consecuencias más graves por el uso de la ivermectina, dijo Cruz.

Otros efectos negativos, de acuerdo con la bacterióloga, pueden ser: náuseas, diarrea, dolor de estómago, hinchazón en las extremidades y en la cara, mareos, contusión, frecuencia cardiaca acelerada o baja repentina de la presión arterial.

"Hay que tener una precaución respecto al uso de los medicamentos. Hasta los médicos deben tener una pausa en cuanto a la formulación", advirtió Cruz.

La directora ejecutiva de la ACF, aseguró que los resultados de análisis in vitro, esgrimidos por quienes promueven el uso indiscriminado de la invermectina, no son concluyentes pues el organismo humano es diferente.

"¿Qué significa in vitro? A nivel de laboratorio. En humanos es totalmente diferente. In vitro el medicamento puede funcionar contra el virus, pero en humanos, un organismo tan complejo, no sabemos cómo pueda reaccionar. Es muy prematuro decir que este medicamento tiene efectos contra el virus con humanos", declaró la experta.

Escuche a la bacterióloga Alejandra Cruz en entrevista con Mañanas BLU: