“No es cierto que traeremos médicos del exterior”: ministra Carolina Corcho

La polémica reforma de la salud impulsada por el Gobierno colombiano ha tomado elementos de los sistemas de otros países, como el español y el costarricense, y su costo es inferior a lo que dicen algunos expertos, asegura la ministra de Salud, Carolina Corcho.

"Nosotros estuvimos revisando los sistemas de salud de la Unión Europea, los sistemas mejor calificados en América Latina, como Costa Rica, para poder coger lo mejor y poder inspirarnos y generar una alternativa viable para nuestro país", manifestó la funcionaria en una entrevista con EFE en Medellín.

La ministra, médica con especialización en Psiquiatría, asegura que, en cuanto a la atención primaria, uno de los pilares de la reforma, estudiaron el modelo español.

"El tema de la atención primaria, los centros de atención primaria en salud y el tener un pagador que le pague a esos centros, clínicas y hospitales, es una experiencia española muy exitosa que nosotros queremos implementar en Colombia", agrega.

Publicidad

APOYO INTERNACIONAL

Según la ministra, el proyecto de reforma, presentado el pasado 14 de febrero al Congreso y al que le quedan varios debates, ha mirado también las experiencias de otros países.

"Van a venir diversos países del mundo que se han ofrecido, viene una misión, por ejemplo, de Reino Unido, porque aquí también hemos tomado muchas de las experiencias de su sistema de salud . Entramos inclusive en contacto en España con algunos expertos, en Corea, donde está la experiencia del pagador único", agregó.

Publicidad

El Gobierno también escuchó a una misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó recientemente el país y cuyo aporte consideró "muy importante".

"Ellos se mostraron muy sorprendidos con ese trabajo de detalle técnico que hay desde el punto de vista económico y financiero. Nos están haciendo aportes muy importantes en la transición, dado que la OMS ha participado en diversas reformas de la salud y es importante mandar este mensaje al país", afirma.

COSTO ASUMIBLE

El costo de la reforma, muy ambiciosa desde el punto de vista social, es una de las incógnitas, pues hay quienes aseguran que los aproximadamente 80 billones de pesos que costaría su aplicación durante el actual Gobierno exceden la capacidad del Estado.

Publicidad

"Esa cifra no corresponde (a la realidad). Hablan de una cifra de 80 billones (de pesos) porque le quieren cargar a la reforma deudas billonarias que ha dejado el sistema, le quieren cargar a la reforma el abandono de hospitales, pero desde luego que eso no corresponde a la reforma a la salud", según la ministra.

Corcho explica que hay un equipo económico que le hace seguimiento fiscal al proyecto de reforma, dirigido por el economista Luis Jorge Garay, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y exfuncionario de varios organismos internacionales, cuyo trabajo ha sido elogiado por quienes han revisado el proyecto de ley.

La ministra añade que los costos de los que se habla no son por la reforma sino compromisos que "el Estado colombiano tiene que asumir porque son deudas históricas con el derecho fundamental de la salud", lo que incluye la formación profesional, la formalización laboral y el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales públicos.

Publicidad

"Lo que va a hacer el Gobierno, evidentemente es, en estos cuatro años, proyectar los recursos que más pueda para avanzar en este atraso de tres décadas que lleva el Estado colombiano, pero esto se tendría que hacer con o sin reforma, no son costos fiscales de la misma", añade.

La ministra también asegura que no es cierto que para llevar atención primaria en salud a todos los rincones del país se esté pensando en traer médicos del exterior dado que en Colombia no hay los suficientes.

"No, eso no tiene ninguna consideración. Nosotros no hemos pensado (eso); en ningún momento este proyecto de ley considera que se deba traerse médicos extranjeros", afirma

Le puede interesar: ¿Cómo frenar correctamente?