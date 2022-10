“No es una alcaldada”: gobernador de Boyacá sobre orden de cerrar fronteras

Gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, cerró fronteras del departamento, decretó toque de queda y ley seca desde este martes, una duras medidas para tratar de contener el avance del coronavirus, que ya deja 75 contagios en el país.

En diálogo con BLU Radio, el gobernador dijo que las medidas, pese a que no fueron consultadas con el Gobierno Nacional, no son una “alcaldada” y buscan detener sobre todo a los asintomáticos , aquellas personas que no muestran síntomas, pero que son portadoras del virus.

“Ordenamos el cierre de vías terrestres que comunican al departamento de Boyacá con Cundinamarca, Casanare, Santander, Norte de Santander, Arauca y Antioquia, desde este miércoles hasta el 1 de abril de 2020”, explicó.

Dijo que hay una serie de excepciones, pues se pueden movilizar enfermos, personal sanitario, organismos de socorro, transporte de alimentos y medicamentos, así como insumos agrícolas.

“Tenemos claro que tenemos un golpe duro en la economía. Pero va a ser más duro cuando tengamos que tomar medidas más fuertes”, dijo.

