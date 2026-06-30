“No estoy contento”: Superintendente anuncia cambios en interventores de EPS

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, confirmó que la Superintendencia Nacional de Salud realizó cambios en la mayoría de los agentes interventores de las EPS bajo medidas especiales y anunció que continuará evaluando su desempeño.

El funcionario aseguró que este martes se llevará a cabo un comité de medidas especiales para revisar la gestión de los interventores y definir nuevas decisiones.

Quintero afirmó que no está conforme con los resultados obtenidos por varios de los funcionarios que han ocupado estos cargos y señaló que las evaluaciones se harán sin distinción del gobierno en el que hayan sido designados.

“No estoy contento con la tarea que han realizado muchos de los interventores que han pasado por estos cargos”, manifestó.



El superintendente confirmó que hubo cambios en los agentes interventores de las EPS SOS, Emssanar y Asmet Salud. Además, indicó que fue designado un nuevo interventor para Coosalud, luego de que un tribunal permitiera a la Superintendencia retomar la intervención de esa EPS.

Aunque aseguró que los nuevos interventores ya fueron nombrados, Quintero evitó revelar sus identidades. Asimismo, anunció que en las próximas horas revisará los resultados de una auditoría adelantada al Fondo de Mitigación de Emergencias y Atención en Salud (FMAC), cuyos hallazgos, según dijo, serán presentados próximamente al país.