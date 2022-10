No hay optimismo para pensar que en 4 meses esté radicado el virus: Baltazar Medina

Este martes el Comité Olímpico Internacional confirmó que las fechas previstas para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio se mantenían, pese a la alarma mundial por la pandemia del coronavirus.

Ante esto, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, habló de los JJOO y de la importancia de cuidar la salud de los deportistas, además, envió un mensaje de protección y cuidado para todos los colombianos.

“Mientras la ciudadanía entienda lo grave de esta situación y colabore, vamos a salir más pronto de lo que empezamos”, dijo.

Medina se refirió a la reunión que tuvo con los demás presidentes de comités olímpicos en el mundo, en la que les informaron sobre la decisión de mantener los JJOO.

“Tuvimos una teleconferencia todos los presidentes de los comités olímpicos y el mensaje que nos dio el COI es que no están pensando en aplazar y menos en cancelar. La voluntad es seguir avanzando con la plena confianza de que lo que se viene haciendo en todo el mundo para atajar el virus y erradicarlo va a tener éxito, y que se puede garantizar la realización de los Juegos sin riesgos para la salud de los atletas”, dijo.

No obstante, confesó que esa decisión no está totalmente garantizada, sobre todo porque las cifras de coronavirus en el mundo no son alentadoras.

"Uno lo que escucha, desafortunadamente, no lo llena de tanto optimismo como para pensar que, en cuatro meses que faltan para los juegos, pudiera estar radicado el virus y resueltos los riesgos de posibles contagios. El Comité Olímpico Internacional lo que no quiere generar es una alarma prematura, pero que llegará el momento en que inevitablemente tendrá que tomar esa decisión", aseguró.