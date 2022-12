No hay que congestionar el sistema de salud por falsas alarmas de coronavirus: expertos

El coronavirus es el problema mundial del momento y uno de los que más alertas han generado en las familias.

Este domingo en Generaciones BLU estuvieron Manuel Varagas, médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, y Carlos Álvarez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, hablando sobre cómo prevenir en familia una situación de talla mundial como el coronavirus.

"Si tienen fiebre y tos o si les falta el aire, es un signo de alarma. No congestionemos el sistema de salud", expresó Manuel Vargas, sobre no volver extrema una situación y de esa manera no saturar los hospitales.

Por el mismo camino de la crítica, Álvarez habló sobre lo vital que es usar urgencias bien, teniendo en cuenta el sistema de salud y las opciones que las personas tienen en el país de acudir a citas de otra índole por su situación.

"Si no tenemos signos graves, podemos pedir una cita prioritaria. Esto para no tener que ir a urgencias, uno tiene que usar las urgencias para lo que es", dijo Carlos Álvarez

