No sabemos el nombre del colombiano con coronavirus: embajador en Emiratos Árabes

Jaime Amín, embajador de Colombia en Emiratos Arabes Unidos, aseguró que aún no hay confirmación de la identidad del colombiano que tiene coronavirus, pese a que se ha manifestado que podría ser el ciclista Fernando Gaviria.

“La única información oficial que hay y que la Cancillería ha expresado es que hay un colombiano que es portador , al parecer del coronavirus, pero no hay confirmación sobre el nombre del afectado”, enfatizó.

Dijo que esa persona está recibiendo todo el apoyo y la atención por parte de las autoridades sanitarias de Abu Dabi.

“Podemos tener la tranquilidad de que se le está prestando todo el apoyo en su salubridad y en su integridad personal al colombiano al que está en este proceso”, agregó.

Finalmente, expresó que desde la embajada no pueden afirmar lo que no les consta, y por ese motivo no se atreven a lanzar el nombre del infectado hasta que tengan la autorización respectiva para hacerlo.

