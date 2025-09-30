Norma Hurtado responde a fuerte crítica del ministro de Salud: "Descalificación a mi trabajo"

En la Comisión Séptima del Senado de la República avanza el debate en torno a la reforma a la salud, proyecto que sigue generando diversas opiniones tanto desde el Gobierno nacional como algunos sectores de oposición y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha puesto sobre la mesa una constituyente ante “un bloqueo en el Congreso”.

“De acuerdo con que la Constituyente porque si vamos a reformar la justicia o reformar las reformas sociales o la salud de este caso, necesitamos Constituyente. El Congreso le quedó grande todo”, dijo. Palabras que apoyó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó la actitud dilatoria de los senadores, según él, buscando negar un proyecto aprobado dos veces en la Cámara de Representantes.

Pero en medio de este debate la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, presentó una ponencia alternativa de la reforma a la salud, que, según el ministro de Salud, no llevaba a ningún punto de los cuales ya se habían llegado a acuerdos.

Norma Hurtado y Armando Benedetti sobre la reforma laboral Foto: montaje Blu Radio, AFP y @normahurtados

“El ministro raya con la descalificación a lo que es mi trabajo y lo que ha sido mi trabajo, no solamente ahora en el Senado, sino en la Cámara. Yo siempre he sido una mujer estudiosa, una mujer con mucho criterio y también he tenido la posibilidad de presentar ponencias, unas me han sido aprobadas, otras no me han sido aprobadas, artículos importantes presentados por Norma Hurtado fueron acogidos en la pensional, otros en la laboral y bueno, yo creo que el ministro acostumbra cuando se salta como a descalificar el trabajo, especialmente de esta Comisión Séptima”, dijo la senadora en diálogo con Recap de Blu Radio.



Esta reforma también ha recibido criticas por el presidente Petro, al igual que la ponencia de la senadora lo cual, según ella, ha sido complejo llegar a un acuerdo entre las partes para que el proyecto, propuesto inicialmente por el Gobierno, pueda ver la luz en el trámite del Senado.

Senado Foto: Senado

“La verdad que yo siento muchas veces que todos los señalamientos que ha habido hacia la Comisión Séptima, el nombrarnos en las diferentes tarimas, hacer unos señalamientos tan fuertes, pues hacen de que ese consenso cada vez esté más diluido y no veo para este momento de lo que estamos viviendo, no veo la posibilidad de que podamos llegar a una buena reforma a la salud donde todos participemos”, dijo.

El panorama legislativo sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno insiste en que la transformación es necesaria para avanzar en un modelo preventivo y de atención primaria, los sectores de oposición y algunas bancadas independientes defienden alternativas distintas o incluso el hundimiento de la iniciativa.

Publicidad

De no prosperar ninguna ponencia, sería la segunda vez que la reforma a la salud impulsada por el presidente Petro se hunde en el Congreso, en medio de la crisis que afecta al sector y a millones de colombianos.