"Nos invitaron a un falso positivo": Pacientes Colombia sobre MinSalud y reajuste de UPC

El vocero del movimiento Pacientes Colombia, Denis Silva, cuestionó en Mañanas Blu 10:30 el manejo que el Ministerio de Salud le dio a las mesas técnicas ordenadas por la Corte Constitucional para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado.

Durante la entrevista, Silva afirmó que el proceso careció de transparencia y que los pacientes se sintieron “invitados a un falso positivo”.

Según explicó, se realizaron 13 mesas técnicas —seis en una primera ronda y siete en una segunda— con base en el auto 504 de la Corte Constitucional, la última de ellas el 4 de septiembre.

“El Ministerio tenía 15 días posteriores para convocar a una nueva mesa y presentar el informe final antes de enviarlo a la comisión revisora de la UPC y posteriormente al despacho del señor ministro y a la Corte Constitucional. Aún estamos esperando que nos convoquen”, señaló Silva.



El vocero indicó que la responsabilidad del cumplimiento del auto recae en la Dirección de Tarifas, Costos y Beneficios del Ministerio, y que el viceministro Luis Alberto Martínez es quien actúa como secretario técnico de las mesas. Sin embargo, advirtió que el ministerio no ha cumplido con los pasos exigidos por la Corte.



Reclamo ante la Corte Constitucional

Silva explicó que Pacientes Colombia, junto con otros actores del sistema de salud que actúan como peritos voluntarios, presentará un informe a la Corte en el que sostienen que las órdenes 16, 17 y 18 del alto tribunal no se han cumplido.

“La Corte nos pidió narrar si se cumplieron las órdenes, revisar la metodología y los ajustes. Para nosotros, esto no se ha cumplido. El Ministerio está diciendo que el informe final estaba desde agosto, pero la última mesa fue en septiembre y no se ha presentado el informe final”, afirmó.

El vocero advirtió que pedirán dos acciones puntuales: “Uno, que la Corte decrete la acción de desacato y sanciones disciplinarias contra el señor ministro, y dos, que se haga el ajuste a la UPC como lo ordena la Corte Constitucional”.

Silva reiteró que durante todo el proceso “el gobierno tuvo una postura dominante” al insistir en que la UPC era suficiente, pese a que las entidades intervenidas —que representan más del 50 % del sistema— presentan los peores indicadores en cartera, no pago a la red e incremento de barreras de acceso. “¿Qué están haciendo con la plata si dicen que es suficiente?”, cuestionó.



“El ministerio fue juez y parte”

El representante de Pacientes Colombia también señaló que el Ministerio de Salud no podía fungir como juez y parte en las mesas técnicas. “Tenía funcionarios del Ministerio, de la ADRES, del Instituto Nacional de Salud. Todos sostenían que la UPC es suficiente. El resto de los actores, con información técnica, demostraban que es insuficiente”, afirmó.

Además, denunció irregularidades en la información usada para calcular la UPC. De acuerdo con Silva, nueve de las 29 EPS estaban intervenidas por el Gobierno y varias de ellas no entregaron datos, incluyendo la Nueva EPS, que concentra el 23% de los afiliados.

“Si no hay información veraz y no se hace el ejercicio técnico, difícilmente podemos tener una UPC suficiente”, dijo, recordando que un funcionario del Ministerio fue despedido tras advertir que la UPC de 2024 era insuficiente.

Según el líder de Pacientes Colombia, la Corte había ordenado revisar la metodología, los rezagos entre 2021 y 2023 y ajustar la UPC de 2024. “Pero ya vamos terminando 2025 y seguimos discutiendo lo mismo”, agregó.

