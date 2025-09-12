Insuficiencia en UPC está profundizando crisis del sistema de salud y afectando pacientes: gremios

Faltando solo cuatro meses para que termine el año, persiste la controversia en torno al ajuste del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Aunque el Gobierno ha sostenido que este incremento es suficiente, representantes del sector salud insisten en que no cubre las necesidades reales del sistema, lo que ha contribuido al agravamiento de la crisis.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, expresó en entrevista con Blu Radio que “es preocupante que el Gobierno mantenga su posición sobre la suficiencia de los recursos”. Recordó que la Corte Constitucional fue clara al ordenar una revisión técnica con participación de los distintos actores del sistema y advirtió que el cierre de las mesas técnicas no refleja ese mandato.

Vesga afirmó que los gremios, así como los pacientes, presentaron información basada en estados financieros y análisis técnicos que muestran una creciente demanda en salud, particularmente desde la pandemia. Sin embargo, señaló que la revisión concluyó de forma “acelerada y superficial” por parte del Gobierno, que mantuvo su posición sobre la suficiencia de recursos y atribuyó los problemas del sistema a fallas en el reporte y la eficiencia de las aseguradoras.

“Defendemos la información que hemos entregado. Es información construida sobre base técnica. No hemos tenido acceso a las bases de suficiencia sobre las cuales el Ministerio realiza sus cálculos, con lo cual es imposible técnicamente adelantar un ejercicio replicable”, indicó Vesga. Añadió que, de mantenerse esta postura, se está “agravando la situación para millones de pacientes” y también la de los prestadores y aseguradores que tienen dificultades para cubrir las atenciones que demanda la población.

Desde el observatorio Así Vamos en Salud, el exministro Augusto Galán, en diálogo con Blu Radio, advirtió que la financiación de la UPC sigue siendo inadecuada. Explicó que la siniestralidad actual del sistema, relación entre lo que se gasta y lo que se recibe, está por encima del 110 %. “Por cada 100 pesos que recibe el sistema a través de las EPS, nos estamos gastando 109 o 110, y hay EPS que se están gastando 120 pesos”, indicó.

Galán añadió que el modelo actual no corrige rezagos financieros acumulados y que el cálculo de presupuestos máximos, que cubren enfermedades de alto costo y otros servicios, tampoco refleja los costos reales. “Este Gobierno ha estado subvalorando y presupuestando menos de lo que realmente se ha gastado antes, tratando de corregirlo en el camino y dilatando esos procesos de discusión”, señaló.

Los gremios reiteraron que esperan una respuesta pronta del Ministerio de Salud para que no se siga intensificando la crisis en el sistema de salud.