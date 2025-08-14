Nueva EPS finaliza contrato con IPS que atendía a pacientes con VIH, ¿qué pasará?

Nueva EPS anunció, a través de un comunicado oficial, la finalización de su relación contractual con la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) Asistencia Científica de Alta Complejidad, que actualmente atiende a 2.324 afiliados con diagnóstico de VIH.

De acuerdo con la información, dicha atención será prestada por la mencionada IPS hasta el 31 de agosto de 2025.

La EPS agradeció a Asistencia Científica de Alta Complejidad por los servicios prestados a sus usuarios durante el tiempo que duró el contrato. Asimismo, señaló que el proceso de transición ya está en marcha para garantizar la continuidad en los tratamientos y la atención integral de los afiliados.

Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

A partir del 1 de septiembre, la IPS Aunarsalud asumirá la atención de esta población. Según el comunicado, esta nueva entidad cumple con los criterios jurídicos, financieros y técnico-científicos requeridos por el sistema de salud para prestar el servicio.

“Nueva EPS continuará garantizando el acceso a esta población a través de una nueva IPS que tendrá a cargo la atención integral, cumpliendo con los principios de oportunidad, calidad y acceso a los servicios de salud”, señaló la entidad.

Además, la EPS reiteró su compromiso con la continuidad del tratamiento de sus usuarios, así como el respaldo y acompañamiento durante el proceso de cambio. La entidad hizo énfasis en que la transición se desarrollará bajo parámetros que permitan mantener la atención sin interrupciones, conforme a las normativas vigentes del sistema de salud colombiano.

Nueva EPS busca asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios requeridos por las personas con diagnóstico de VIH, mientras se realiza el cambio administrativo y operativo al nuevo prestador.