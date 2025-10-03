Nueva EPS termina contratos con varias IPS; garantiza continuidad en atención a usuarios, ¿por qué?

La Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en diferentes regiones del país. La decisión, según la entidad, responde a la necesidad de reorganizar la red de servicios y garantizar el uso adecuado de los recursos disponibles.

Tras la notificación de la medida, los prestadores actuales deberán continuar atendiendo a los usuarios durante un periodo de 60 días, conforme a lo establecido en la normativa. Durante ese tiempo, la EPS gestionará la articulación y transición hacia una nueva red de atención, con el objetivo de mantener la continuidad del servicio para los afiliados en todo el país.

“La atención en servicios de baja y mediana complejidad está completamente garantizada. Luego de la notificación de la terminación del contrato, los prestadores actuales deberán continuar brindando servicios durante un periodo de 60 días”, señala el comunicado.

La EPS aseguró que los servicios de baja y mediana complejidad están garantizados, y que la nueva red será informada oportunamente a través de sus canales oficiales como la página web, líneas de atención y puntos de contacto.



En cuanto a los pagos pendientes a los prestadores, la entidad afirmó que ha girado más de 3.5 billones de pesos desde agosto de 2025, y que se han desarrollado mesas de trabajo para avanzar en la conciliación de carteras con diferentes instituciones de salud.

“Nueva EPS sigue avanzando en la estabilización de pagos a prestadores de salud, garantizando giros por más de los 3.5 billones de pesos desde el mes de agosto de 2025, además se han realizado diferentes mesas de trabajo para conciliar carteras con prestadores en todo el país”, dice el comunicado.