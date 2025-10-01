En vivo
Reactivan servicios a usuarios de Nueva EPS en Cesar y La Guajira tras abonos a IPS

Nueva EPS confirmó que ya hizo la postulación respectiva ante la Adres para que se realicen los giros por más de 27.300 millones de pesos a las IPS del Grupo Clínica Médicos.

Nueva EPS
Foto: Gemini/Nueva EPS
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Con el giro de más de 27.300 millones de pesos que hará Nueva EPS a siete clínicas del Cesar y La Guajira se apagan, por ahora, las alarmas que se habían encendido esta semana sobre una eventual crisis hospitalaria derivada de la falta de atención a los usuarios de dicha EPS, debido a las multimillonarias deudas que tiene esta entidad con las instituciones prestadoras de salud.

Las IPS habían decidido suspender los servicios a los usuarios de Nueva EPS hasta tener claridad sobre cuánto y cuándo les harían un abono, y la respuesta llegó en las últimas horas por parte de la misma entidad, quien informó que “el pasado 30 de septiembre, ante la Adres, se confirmaron giros por más de $27.300 millones correspondiente a la facturación del mes de agosto, conforme al cronograma de pagos establecido”.

“Para ser precisos, y después de la postulación respectiva ante la Adres, se girarán en total $ 27.364.515.782 al Grupo Clínica Médicos, Clínica Alta Complejidad de Aguachica, Empresa Multiactiva de Salud, Clínica Valledupar, Clínica del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar y Clínica San Juan Bautista (La Guajira)”, explicó Nueva EPS a través de un comunicado.

De esta manera, Nueva EPS recalcó que la postulación ya quedó hecha a la Adres, para que se realicen los giros respectivos, de acuerdo con los tiempos determinados por esta entidad.

Luego, al recibir esta información, el Grupo Clínica Médicos, que agrupa a las mencionadas IPS, informó que “está garantizada la continuidad plena en la prestación de servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la Nueva EPS en el departamento del Cesar y la Guajira”.

“Esta decisión es resultado de la reciente reunión sostenida con las directivas de Nueva EPS a nivel nacional, donde se reafirmó el compromiso mutuo para asegurar la calidad y el acceso a la atención médica”, dijo el gremio.

