Reactivan servicios a usuarios de Nueva EPS en Cesar y La Guajira tras abonos a IPS
Nueva EPS confirmó que ya hizo la postulación respectiva ante la Adres para que se realicen los giros por más de 27.300 millones de pesos a las IPS del Grupo Clínica Médicos.
Los cuatro cambios que propone ‘contrarreforma’ a la salud: oxígeno para las EPS
Denis Honorio Silva, presidente de Colombia Saludable, habló de la propuesta de modificación a la reforma a la salud y lo que busca con su propuesta para una salida a la crisis de las EPS.
Duque advierte posibilidad de "brotecito" de contagios de COVID-19 en Colombia
La semana pasada, Colombia registró 8.742 contagios de COVID-19 y más de 9.000 casos activos.
Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, fue condenado a 10 años de cárcel
El juez también condenó al expresidente de Saludcoop al pago de 296.000 millones de pesos por perjuicios materiales ocasionados con el delito.
Desde el 2023, Gobierno incluirá pruebas, vacunas y tratamientos contra COVID-19 a través de las EPS
Después que la propagación del virus esté controlada en el país, se pensará en incluir todos los tratamientos COVID-19 dentro del plan de beneficios en el sistema de Salud.
Gobierno pedirá a EPS utilizar reservas técnicas para pagar deudas
A pesar de que se ha girado más de $6 billones, para sanear deudas en todo el sistema de salud, se ha solicitado usar reservas que tienen las EPS para pagar facturas vencidas.
Implementan medidas de urgencia para que embarazadas en Antioquia se vacunen contra el COVID-19
En lo que va este año han fallecido 35 maternas, de ellas 23 asociadas al COVID-19.
Nueva EPS atenderá a 410.663 afiliados de Comparta EPS que viven en 13 departamentos del país
SuperSalud intervino a Comparta EPS por presuntas irregularidades administrativas.
Fase uno del Plan Nacional de Vacunación se completará antes del 20 de marzo: Presidencia
El cronograma de vacunas que faltan por llegar para completar la primera fase del plan de inmunización fue revelado por Víctor Muñoz, secretario general de la Casa de Nariño.
Corte ordenó a las EPS entregar pañales y sillas de ruedas, si es ordenado por el médico
“La corte reiteró que el derecho al diagnóstico, como componente integral del derecho fundamental a la salud, implica una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere”, manifestó el alto tribunal.