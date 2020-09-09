En vivo
Plan Obligatorio de Salud

Plan Obligatorio de Salud

  Nueva EPS
    Nueva EPS
    Foto: Gemini/Nueva EPS
    Caribe

    Reactivan servicios a usuarios de Nueva EPS en Cesar y La Guajira tras abonos a IPS

    Nueva EPS confirmó que ya hizo la postulación respectiva ante la Adres para que se realicen los giros por más de 27.300 millones de pesos a las IPS del Grupo Clínica Médicos.

  • Con reforma a la salud se acaba el ‘dolor de cabeza’ de las autorizaciones en el sistema médico: Minsalud
    Con reforma a la salud se acaba el ‘dolor de cabeza’ de las autorizaciones: Minsalud
    Foto: suministrada
    Salud

    Los cuatro cambios que propone ‘contrarreforma’ a la salud: oxígeno para las EPS

    Denis Honorio Silva, presidente de Colombia Saludable, habló de la propuesta de modificación a la reforma a la salud y lo que busca con su propuesta para una salida a la crisis de las EPS.

  • Iván Duque
    Iván Duque, presidente de Colombia
    Foto: Presidencia de la República
    Salud

    Duque advierte posibilidad de "brotecito" de contagios de COVID-19 en Colombia

    La semana pasada, Colombia registró 8.742 contagios de COVID-19 y más de 9.000 casos activos.

  • 283537_Carlos Palacino - El Espectador
    Carlos Palacino - El Espectador
    Judicial

    Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, fue condenado a 10 años de cárcel

    El juez también condenó al expresidente de Saludcoop al pago de 296.000 millones de pesos por perjuicios materiales ocasionados con el delito.

  • FOTO PRASS BARRANCA.jpg
    BLU Radio. Pruebas COVID-19 / FOTO: Alcaldía de Barrancabermeja
    Primicia
    Salud

    Desde el 2023, Gobierno incluirá pruebas, vacunas y tratamientos contra COVID-19 a través de las EPS

    Después que la propagación del virus esté controlada en el país, se pensará en incluir todos los tratamientos COVID-19 dentro del plan de beneficios en el sistema de Salud.

  • Medimás // Foto: Facebook Medimás
    BLU Radio // Medimás // Foto: Facebook Medimás
    Nación

    Gobierno pedirá a EPS utilizar reservas técnicas para pagar deudas

    A pesar de que se ha girado más de $6 billones, para sanear deudas en todo el sistema de salud, se ha solicitado usar reservas que tienen las EPS para pagar facturas vencidas.

  • Mujer embarazada
    Mujer embarazada
    Foto: AFP
    Antioquia

    Implementan medidas de urgencia para que embarazadas en Antioquia se vacunen contra el COVID-19

    En lo que va este año han fallecido 35 maternas, de ellas 23 asociadas al COVID-19.

  • NUEVA EPS 2.jpeg
    BLU Radio. Nueva EPS / FOTO: Suministrada
    Santanderes

    Nueva EPS atenderá a 410.663 afiliados de Comparta EPS que viven en 13 departamentos del país

    SuperSalud intervino a Comparta EPS por presuntas irregularidades administrativas.

  • Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer
    Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer
    Foto: AFP
    Vacunación COVID-19

    Fase uno del Plan Nacional de Vacunación se completará antes del 20 de marzo: Presidencia

    El cronograma de vacunas que faltan por llegar para completar la primera fase del plan de inmunización fue revelado por Víctor Muñoz, secretario general de la Casa de Nariño.

  • 98497_Pañales / Foto de referencia: archivo
    Pañales / Foto de referencia: archivo
    Judicial

    Corte ordenó a las EPS entregar pañales y sillas de ruedas, si es ordenado por el médico

    “La corte reiteró que el derecho al diagnóstico, como componente integral del derecho fundamental a la salud, implica una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere”, manifestó el alto tribunal.

