Los cuatro cambios que propone ‘contrarreforma’ a la salud: oxígeno para las EPS

Este lunes se conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Allí se acordó que la OMS enviará en los próximos días una comisión de expertos a Colombia para acompañar la discusión de la reforma a la salud que iniciará en febrero en el Congreso y que lidera la ministra Carolina Corcho.

El tema es de suma importancia para el sector y la implicación en el sistema de salud de los colombianos. Al respecto, Denis Honorio Silva, presidente de Colombia Saludable, habló de la propuesta de modificación a la reforma a la salud, anticipándose a la que presentará el Gobierno Nacional.

“Solicitamos participar en la construcción de la propuesta y la respuesta de la ministra fue que el proyecto ya estaba construido desde la campaña y, como no hicimos parte de ella, no pudimos participar. Proponemos cuatro cosas fundamentales: la primera, pasar de las EPS a un modulador que garantizaría la prestación de salud, sin intermediación”, indicó en Blu Radio.

A su vez, Silva indicó que debe existir un capítulo especial para el talento humano y solicitó al Ministerio del Trabajo generar una política especial para trabajadores del sector salud, en la que se establezcan pagos dignos.

“En el tema de la protección financiera, nos alejamos de la propuesta de la doctora Carolina Corcho y el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), en la que plantea tener uno en cada departamento. Ella dice que hay dinero en la salud, pero no hemos iniciado, por ejemplo, el tema de la vacunación contra la viruela”, señaló.

El presidente de Colombia Saludable habló de lo que ha llamado la propuesta para la vida en materia de prevención y mencionó a la exsenadora y exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que con la ley 1438 ya había abordado este tema en el país.

“El sistema le ofrece el mismo modelo de salud a todos los ciudadanos, a través de las EPS. Y para los territorios alejados debemos pensar de manera diferente. Nuestra propuesta es que el modulador, con la población civil, haga inventario de los hospitales en los territorios", enfatizó.

Finalmente, Silva aclaró que, si bien no conoce el texto oficial de la ministra Corcho, no entregó una contrarreforma, sino una propuesta basada en que el modulador no maneje recursos, sino que sea el ADRES directamente.

“No es lo mismo la evaluación del sistema de salud en las grandes ciudades que en las pequeñas poblaciones”, dijo sobre las críticas al actual modelo que opera en el país.