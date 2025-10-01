Se agrava panorama para pacientes de Nueva EPS tras dos días de suspensión de servicios en Promedan

A más de dos días del anuncio de Promedan IPS de restringir sus servicios para pacientes de Nueva EPS en Antioquia, la situación de miles de usuarios en el Valle de Aburrá es la misma.

Tras llegar a alguno de los puntos de atención en Medellín, Itagüí o Caucasia se encuentran con impedimentos para la atención, falta de medicamentos y de personal en las sedes por deudas que rondan los 19 mil millones de pesos.

"Yo madrugué hoy a las 4:00 a.m., y he madrugado como tres veces más, y acá no atienden. Que esperemos hasta nueva orden, ni para algún tipo de consulta, ni laboratorio, ni ni remedios dan, no están dando nada", dijo uno de los pacientes que llegó hasta de sede del municipio de Itagüí.

Desde Promedan afirman que la situación no ha variado, pero las necesidades médicas de muchos pacientes no dan espera y por eso están teniendo que destinar de sus propios bolsillos dinero para la compra de medicamentos esenciales, muchos de ellos de alto costo para tratar padecimientos renales, cáncer o la diabetes.



"Tengo que sacar de mi bolsillo para poder comprar la insulina y comprar algunos otros medicamentos, pero realmente está muy difícil porque esto tienden a acabarlo", añadió.

Se estima que son unos 120 usuarios de Nueva EPS en todo el departamento los que no cuentan con atención por lo que desde Promedan, Alfredo Méndez, gerente de Excelencia Operativa, pidió a las diferentes autoridades articularse para dar solución a la problemática que a su vez pone en riesgo la operación de la IPS.

"Hacemos un llamado muy respetuoso a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las secretarías de salud con el fin de tender los lazos que lleguen a soluciones rápidas y oportunas para nuestra comunidad", destacó el directivo.

Desde Promedan afirmaron que tan pronto reciban recursos que permitan garantizar la atención a los pacientes podrían regularizarse asuntos como citas, procedimientos y tratamientos represados.