Pasé días de angustia por el coronavirus, esto no es un juego: Fernando Gaviria

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien se contagió de coronavirus en Arabia Saudita, sostuvo, a través de un video publicado en Instagram, que ya se encuentra en óptimas condiciones y ya inició de nuevo sus entrenamientos desde casa.

Asimismo, Gaviria agradeció a todas las personas que lo apoyaron en el difícil momento que vivió por cuenta del COVID-19, del que dijo no es un juego y hay que tomárselo con seriedad y responsabilidad .

“Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y han estado a mi lado junto a esta difícil situación que está pasando todo el mundo”, manifestó el mejor esprínter del país.

“El coronavirus creíamos que era un juego, pero no. A mí me dio y pasé días de mucha angustia, pero he podido regresar a casa. Estoy tranquilo, aliviado e iniciando entrenamientos desde casa. Fuerza que esto va a acabar pronto”, agregó el pedalista colombiano.

