Por falta de agua, 143 colegios del Atlántico no tendrán clases para prevenir COVID-19

Aunque el presidente Iván Duque anunció que se agilizará la puesta en marcha del laboratorio para diagnosticar casos de coronavirus en el Atlántico y que se reconectarán los servicios de agua potable en poblaciones vulnerables, la secretaría de Educación determinó que 143 sedes educativas en el país suspenderán sus labores por falta de suministro del líquido de manera continua.

Así lo confirmó la secretaria de Educación Departamental Catalina Ucrós, quien aseguró que los más de 40.000 estudiantes se acogerán a las medidas preventivas adoptadas por la Gobernación del Atlántico para mitigar casos de contagio de coronavirus en el departamento y

a partir de esta semana, iniciarán actividades académicas por fuera de las aulas.

“Vamos a adoptar actividades pedagógicas desde las casas. Es muy complicado tener a los niños en instituciones educativas porque representaría un riesgo muy alto para ellos. No se pueden tener niños en instituciones donde no esté garantizado el servicio de agua continuo y no se cumplan con medidas sanitarias”, explicó la funcionaria.

Por su parte, la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina, indicó que se están haciendo los estudios de infraestructura y suministro de agua potable para proveer el suficiente líquido a las instituciones educativas.

