¿Por qué la salud mental domina ahora las conversaciones en los podcasts?

Tras pandemia, los podcasts se volvieron cada vez más famosos en las personas y, por supuesto, los colombianos no fueron ajenos a esa tendencia. Sin embargo, el tema de salud mental se robó el protagonismo de lo más escuchado.

“A las buenas y a las bravas”, “Terapiémonos”, “Desde Adentro”, “Los Hombres Sí Lloran” y “Vos Podés”, de Tatiana Franko, lideran el top de los más escuchados en Colombia, todos enfocados en el mismo tema: la sanación de la salud mental y el relato de cómo superarlo desde el consejo y las experiencias externas.

Salud mental en Colombia

Un ejemplo: el caso de “Vos Podés” y el impacto emocional

La salud mental pasó de ser un tema relegado a consultas privadas a ocupar un lugar central en la conversación pública. Y los podcasts, con su intimidad, cercanía y capacidad de profundizar en historias reales, se han convertido en uno de los escenarios más poderosos para hablar de emociones, sufrimiento, resiliencia y sanación.

Un ejemplo de ello es "Vos Podés", el proyecto liderado por Tatiana Franko, que ha transformado la forma en que miles de personas se acercan a su propio bienestar emocional.



“Me he dado cuenta que hablar sana, sí o sí hablar sana, y lo digo porque cuando escucho a tantas mujeres que comparten sus experiencias ellas dicen, porque me lo dicen, que es como si hubieran ido a una terapia, y no porque yo sea su terapeuta ni más faltaba, sino porque realmente eso de descargar toda esa información que uno tiene como apretada en el corazón, guardada durante tiempo, meses, años quizá, y compartirla y contarla libera un montón, libera porque te permite como sanar, como soltar”, expresó Franko en diálogo con Blu Radio.

“Hay que buscar siempre a un profesional”

Si bien los podcasts han ayudado a miles de personas, la propia Franko reconoció que la solución siempre será “hablarlo con un experto”, así como ella lo hizo en un inicio para entender a fondo, pero que, sin duda, estos programas de audio son un soporte para descargar y escuchar palabras que en otros lados no están, como una forma de “calma”.

“Realmente no le prestaba mucha atención a la salud mental a la mía, incluso veía como tabú algunas conversaciones al respecto, pero me vi en la necesidad de buscar ayuda profesional para comprender, para asimilar, para gestionar tantas emociones, yo escucho historias, leo historias, veo historias, todo el tiempo vivo navegando entre las historias, y tristemente en un alto porcentaje son historias muy violentas, muy dolorosas, muy tristes, entonces imagínate uno estar todo el tiempo consumiendo ese tipo de información”, añadió.

Depresión - salud mental

El impacto emocional de un podcast: una vida que decidió quedarse

El auge de la salud mental en los podcasts no solo se explica por la necesidad de hablar, sino por el impacto real que estos espacios están generando. Tatiana recuerda un mensaje que cambió la dimensión del proyecto: una mujer le escribió para decirle que estaba a punto de quitarse la vida, pero que un episodio de "Vos Podés" la detuvo.

“Ahí entendí la huella tan poderosa que estamos generando. Esto es un canal de transformación”, aseguró.

El crecimiento del tema también se evidencia en su expansión a otros formatos. "Vos Podés" dará un salto histórico al estrenarse en Discovery Home & Health, llevando estas conversaciones a hogares de toda Latinoamérica.



Un fenómeno que revela una necesidad colectiva

La razón por la que la salud mental domina los podcasts hoy es clara: existe una urgencia emocional compartida.

Las personas buscan espacios seguros para expresar lo que sienten, plataformas que les permitan reconocerse en otros y contenidos que no maquillen el dolor, sino que lo acompañen.