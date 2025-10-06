Premio Nobel de Medicina 2025: ¿que es la tolerancia inmunológica periférica?

Los descubrimientos relacionados con "la tolerancia inmunológica periférica" realizados por tres científicos han justificado hoy la concesión del Premio Nobel de Medicina o Fisiología, pero ¿qué es? Es un mecanismo del sistema inmunológico que evita que el cuerpo ataque a sus propios tejidos.

También evita, según algunos de los textos científicos de referencia de la inmunología a nivel mundial (como Janeway’s Immunobiology), que el cuerpo reaccione de una forma excesiva a algunos antígenos que no son, en principio, especialmente peligrosos y que actúan en la periferia del organismo.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo informó hoy de la concesión del Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica".

El sistema inmunológico aprende a diferenciar entre los organismos propios (los autoantígenos) y los extraños (los patógenos), y en el interior del cuerpo humano se establece la tolerancia central, que si funciona con normalidad es capaz de eliminar algunos tipos de linfocitos (glóbulos blancos fundamentales en el sistema inmunitario para identificar y combatir patógenos).



Nuestro sistema inmunitario es una obra maestra de la evolución. Nos protege a diario de los miles de virus, bacterias y otros microbios que intentan invadir nuestro cuerpo. Sin un sistema inmunitario funcional, no sobreviviríamos. Una de las maravillas del sistema inmunitario es su capacidad para identificar patógenos y diferenciarlos de las propias células del cuerpo. Los microbios que amenazan nuestra salud no son uniformes: todos tienen apariencias diferentes. Muchos también han desarrollado similitudes con las células humanas, como una forma de camuflaje. Entonces, ¿cómo sabe el sistema inmunitario qué atacar y qué proteger? ¿Por qué no ataca nuestro cuerpo con más frecuencia? Los investigadores creyeron durante mucho tiempo tener la respuesta a estas preguntas: que las células inmunitarias maduran mediante un proceso denominado tolerancia inmunitaria central (véase la imagen). Sin embargo, nuestro sistema inmunitario resultó ser más complejo de lo que creían. Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han sido galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica. Explicó la organización Premio Nobel al justificar el premio

¿Que es la tolerancia inmunológica periférica que ha justificado hoy el Premio Nobel? Foto: Premio Nobel

Pero el sistema inmunológico no es capaz de eliminar todos los linfocitos, ahí es donde cobra importancia la tolerancia periférica, que trata de impedir que aquellos linfocitos que 'escaparon' ataquen a los tejidos del propio organismo, lo cual resulta fundamental para mantener el equilibrio entre la respuesta inmune frente a infecciones y para prevenir enfermedades autoinmunes.