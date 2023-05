El periodista Diego Guauque se sometió a una nueva intervención quirúrgica en medio del tratamiento al que se está sometiendo para vencer el cancer que padece y que le fue detectado en enero de este año.

“Ya estoy aquí, aportas de la cirugía. Estoy al lado de mi esposa, ya en breve me pasarán a cirugía con el objetivo de sacar el sarcoma. Ese es el reto de hoy, extirparme ese sarcoma, ojalá que no esté pegado a algunos órganos, sabemos que está difícil”, mencionó el comunicador en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El periodista, que mantienen a sus seguidores informados sobre su estado de salud, mencionó que el sarcoma se redujo en un 28%, por lo que espera que la masa cancerígena pueda ser extirpada. Guauque, en el clip posteado, señaló que posiblemente entraría a cuidados intensivos, ya que el postoperatorio durará varias semanas. También, pidió a sus seguidores que oraran por él.

“Estamos confiando mucho en Dios, tenemos muy buenas expectativas de que todo va a salir muy bien. Ustedes ya saben que el sarcoma se redujo y por eso aprovechamos para sacarlo. Vamos con mucha fe, con mucho entusiasmo. De nuevo, no sobrará nunca una oración por parte de todos ustedes para que todo salga bien”, enfatizó.

Se espera por parte de Diego Guauque, sus familiares y amigos que todo salga muy bien para ganarle otra batalla a esta terrible enfermedad.

¿Qué cáncer tiene Diego Guauque?

El periodista padece un sarcoma abdominal, un tumor que le provoca bastantes dolores y que clínicamente es conocido como leiosarcoma. Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, es un “tumor maligno (canceroso) de las células del músculo liso que surge en cualquier lugar del cuerpo, pero es más común en el útero, el abdomen o la pelvis”.

“El problema del sarcoma mío, que además es un cáncer que no es tan común como los otros, como los que uno escucha siempre, es que no hay como los suficientes estudios porque a mí me dio ese bicho y yo le digo al médico: ‘¿a mí por qué me dio eso?’ Me dijo: ‘hermano, las células un día como que las suyas se salieron del cauce, es como ganarse una lotería invertida y le tocó a usted’”, mencionó recientemente Diego Guauque en una entrevista.

