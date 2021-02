¿Qué complicaciones puede tener una persona a la que solo se le aplica una dosis de la vacuna?

Byron, oyente de BLU Radio, pregunta desde Mapiripán, Meta :

"¿Qué pasa si una vez recibida la primera dosis de la vacuna, no recibo la segunda, que complicaciones hay?"

Su inquietud es contestada por la doctora Virginia Abello Polo, médico Internista y Hematólogo, presidenta de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología:

"Los estudios para las vacunas, los de Pfizer y Moderna, para dos fases de vacunación. Ahí es donde se ha demostrado la efectividad de más del 90 %. Si uno no se pone la segunda dosis, va a disminuir la efectividad", declaró la especialista.

"Seguramente no va a haber ninguna complicación como tal, están hechos. No es que al paciente le vaya a pasar algo malo, pero simplemente la efectividad de la vacuna y el riesgo de infectarse por COVID-19 va a estar ahí y las complicaciones inherentes a la infección van a ser las mismas que en cualquier paciente. Si no se pune la segunda dosis loq que va a pasar es que pierde la efectividad de la primera ", agregó.

