¿Qué le falta a la Plitidepsina para convertirse en tratamiento contra el coronavirus?

La revista Science confirmó en un estudio la “potente” actividad de la Plitidepsina , un fármaco que actúa bloqueando la proteína eEF1A, presente en las células humanas, y que es utilizada por el SARS-CoV-2 para reproducirse e infectar a otras células.

En diálogo con BLU Radio, Adolfo García Sastre, investigador español, catedrático de medicina y microbiología y quien lidera la investigación, aclaró que el medicamento aún le falta una etapa de pruebas en humanos.

“La Plitidepsina es un medicamento que ya existía. Se extrae de un organismo marino y se usa en este momento para el tratamiento del mieloma. Los estudios realizados da la casualidad que este medicamento también funciona para inhibir el virus que produce el COVID-19 ”, manifestó.

Añadió que los estudios publicados demuestran que, en las pruebas en animales, ha demostrado ser mucho más potente que otros antivirales, como el Remdesivir, usados para atacar la enfermedad.

“Se están desarrollando ensayos en humanos, en fases 1 y 2, pero aún falta el ensayo avanzado de fase tres. Hasta ahora, los resultados han sido prometedores”, indicó.

El especialista manifestó que el medicamento se suministraría de manera intravenosa, únicamente a quien ya se haya contagiado de la enfermedad tempranamente y, por lo tanto, no tendría la misma función de una vacuna.

“Al bajar la carga viral hace que el virus no se replica más y, por lo tanto, si funciona en humanos como en ratones, en modo temprano, cuando el virus no ha adquirido la fuerza suficiente, baja la carga viral. Al bajar la carga viral, hace que el virus no se replique más”, explicó.

Finalmente, García explicó que la Plitidepsina es una especie de suero que se administra por vía intravenosa.