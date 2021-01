¿Qué pasa si alguien es alérgico a un componente de la vacuna y no lo sabe hasta que se la ponen?

Fabián, oyente de BLU Radio, pregunta desde Cali:

"Tengo una inquietud respecto a la vacuna: quiero vacunarme, pero me da miedo ser alérgico a alguno de los componentes de ella y descubrirlo, a las malas, cuando me la apliquen. ¿Qué puedo hacer en ese caso? En la actualidad, no conozco ser alérgico a algún medicamento en particular.

Responde el doctor Andrés Felipe Estupiñán Bohórquez, médico epidemiólogo clínico de la Universidad del Norte.

"Tras la vacunación, todas las personas son monitoreadas y los equipos de vacunación deben estar vigilantes para responder frente a todas las reacciones que se generen, de tal manera que en caso de que un paciente presente alguna reacción alérgica, esta será tratada de inmediato", declaró el experto.

"Las reacciones alérgicas las vacunas son efectos raros y poco frecuentes", agregó el doctor Estupiñán.

