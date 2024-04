Reforma a la Salud se queda sin oxígeno: fracasó intento de aplazar citación del debate de archivo

A pesar de que el Gobierno nacional buscó por todos los caminos conciliar con los nueve senadores que buscan archivar la reforma a la Salud, parece que todos esos intentos fracasaron.

Lo anterior, debido a que, mediante diversas estrategias, tanto el Gobierno como la oposición enfrentaron la sesión de la Comisión Séptima del Senado en el que se anunció finalmente la convocatoria del debate de la iniciativa.

Durante cinco horas y con la presencia de los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el director del DNP, Alexander López; y el director de la ADRES, Félix León Martínez; los 14 senadores de la Comisión discutieron la pertinencia de convocar o no convocar el proyecto para esta semana.

El propósito de la senadora Marta Peralta, presidenta de la Comisión e integrante del Pacto Histórico, era que los congresistas opositores al proyecto desistieran de su voto y acogiera incluso la ponencia del senador verde Fabián Díaz, pero al final esto generó mayor malestar en los congresistas quienes solo atendieron el encuentro si era a puerta abierta y se asignaba la fecha del debate de la ponencia de archivo de la reforma.

“Hemos hecho todo lo que esté a nuestro alcance para trazar y tejer los diálogos, tejer los consensos. Hoy agotamos una vía, pero que no funcionó para que los senadores del archivo apelaran o aplazaran esa decisión. Se mantienen en firme, de manera que hoy el escenario es que desde mañana arrancaremos el debate sobre la reforma a la salud. Esto es lamentable y para mí mucho más, que vengo de esas regiones que hoy tienen en crisis el sistema de salud, que hoy los que van a sufrir por el hundimiento de la reforma a la salud no es Petro, no somos los de gobierno, sino la gente que está hoy en las regiones”, sostuvo Peralta.

Por su parte, el ministro Velasco reconoció que hubiera preferido que las controversias frente a la reforma se hubieran resuelto antes del virtual hundimiento, por lo que pedía evitar que esta discusión comience desde cero, que esperaba un proyecto más sucinto pero que aún así defenderían la iniciativa hasta el final.

“El Gobierno cree en el proyecto que se presentó en la esencia, lo que no significa que no le podamos hacer críticas. Probablemente, fue un proyecto que, por querer abarcar todo, terminó siendo un tratado, cuando perfectamente lo modificable lo podíamos hacer en un proyecto más sintético, con menos artículos, tocando lo esencial”, dijo el Ministro.

A último minuto, la senadora Peralta buscó levantar la sesión, lo que ocasionó que los nueve senadores opositores encabezados por Norma Hurtado, apelaran esa decisión y aprobaron junto con el senador Díaz una proposición del uribista Honorio Henríquez que mediante el Estatuto de la Oposición se cite para este miércoles 3 de abril a partir de las 8 de la mañana, en donde formalmente se dará inicio al debate con la discusión y votación de los impedimentos de los congresistas.