Salud  / Retrasos en reportes de universidades afectan pago de 228 residentes médicos

Retrasos en reportes de universidades afectan pago de 228 residentes médicos

La Adres aseguró que tiene disponibles los recursos, pero señaló que inconsistencias en la información enviada al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia han impedido el pago oportuno a residentes médicos de varias universidades.

