Retrasos en reportes de universidades afectan pago de 228 residentes médicos

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) informó que algunos residentes médicos no han recibido el pago correspondiente al mes de febrero debido a retrasos o inconsistencias en los reportes enviados por varias universidades al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Según explicó la entidad, el proceso de pago depende de que las universidades reporten correctamente la información de sus residentes al Ministerio de Salud. Una vez se valida esa información, el ministerio da la conformidad y la Adresprocede con el giro de los recursos a cada beneficiario. Sin embargo, cuando los reportes llegan tarde o con errores, el pago no se puede efectuar a tiempo.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, nueve instituciones han presentado inconsistencias en los reportes de residentes. Entre ellas están la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud con 44 residentes, la Universidad Militar Nueva Granada con 36, la Universidad Metropolitana con 34 y la Pontificia Universidad Javeriana con 31.

También aparecen la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A con 29 residentes, la Universidad de La Sabana con 15, la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD de la Universidad Nacional de Colombia con 14, la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas con 13 y la Universidad de Antioquia con 12.



En total, 228 residentes aparecen en los reportes con inconsistencias. Cada uno recibe un apoyo mensual cercano a los 2'000.000 de pesos, por lo que el monto que permanece pendiente de giro asciende aproximadamente a 456 millones de pesos.