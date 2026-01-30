En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Judicial  / Corte Suprema avala embargo de giros directos de la Adres a IPS por servicios ya prestados

Corte Suprema avala embargo de giros directos de la Adres a IPS por servicios ya prestados

La Corte Suprema de Justicia determinó que los recursos transferidos a las IPS mediante giros directos de la Adres pueden ser embargados cuando correspondan al pago de servicios y tecnologías en salud efectivamente prestados, al considerar que, una vez recibidos, pierden su carácter de inembargables.

