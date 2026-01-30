En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Economía  / Directora del DNP dice que todo el aumento del gasto público se va en inversión social

Directora del DNP dice que todo el aumento del gasto público se va en inversión social

Natalia Molina, directora del DNP, afirmó en entrevista en Mañanas 10:30 que el aumento del gasto público se destina a educación, salud y salarios, y no representa derroche.

