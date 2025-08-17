Sacan del mercado yogurt muy consumido: estaría mintiéndole a sus consumidores

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima) emitió una alerta por el retiro del mercado de varios yogures muy consumidos en el departamento de Cundinamarca.

El yogurt de marca Villa de Ubaté con sabores a fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi tendrá que ser retirado del mercado, luego de identificar que su comercialización ha sido fraudulenta.

De acuerdo con lo señalado por el Invima, el producto con el registro sanitario RSA-006435-2018 ha incumplido con la normativa vigente en alimentos y bebidas, por lo que, según la Resolución 2674 de 2013, artículo 3, literal d, este ha sido declarado como un alimento fraudulento:

“Aquel producto que, de acuerdo con su riesgo y a lo contemplado en la presente resolución, requiera de registro, permiso o notificación sanitaria y sea comercializado, publicitado o promocionado como un alimento, sin que cuente con el respectivo registro, permiso o notificación sanitaria”, explica el Invima.



¿Qué hacer si compró el yogurt?

De acuerdo con lo señalado, el Invima ha indicado abstenerse de comprar el producto destacado en la alerta, así como evitar y suspender su consumo, esto debido a que no tienen validez legal los ingredientes con los que se elabora el yogurt.

La entidad recordó que consumir alimentos sin registro sanitario puede implicar un riesgo para la salud, ya que no se conoce con certeza su proceso de fabricación, ni si cumple con las condiciones de higiene y calidad exigidas en Colombia.

Finalmente, el Invima le recomienda a los consumidores estar pendientes de la plataforma web de la entidad, así como de sus redes sociales, para identificar y conocer la información respectiva a los alimentos y/o bebidas que puedan afectar la salud de los colombianos.

Medidas para las secretarías de salud

El Invima ha realizado varias sugerencias a las secretarías de salud para que eviten la venta y producción de este producto fraudulento. Entre ellas están:

1. Realizar la búsqueda activa del producto relacionado en la alerta.

2. Llevar a cabo actividades de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos de su competencia que potencialmente puedan comercializar este producto, y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

3. Difundir la alerta sanitaria del Invima (versión original) en los medios de comunicación que tengan disponibles, como páginas web y redes sociales.

4. Informar al Invima en caso de encontrar este producto en su jurisdicción.

Con estas medidas, la autoridad sanitaria busca evitar que los consumidores sigan accediendo a un alimento que no cuenta con los requisitos legales y que, además, puede poner en riesgo la salud pública en distintas regiones del país.