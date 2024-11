Saliente superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, es el nuevo gerente del Fomag

Luis Carlos Leal , quien hasta hace poco se desempeñaba como superintendente nacional de Salud, no asumirá finalmente el cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS), como se había especulado. En su lugar, Leal ocupará una nueva posición como gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), una entidad que ha enfrentado diversos desafíos desde el cambio de modelo de salud para los docentes.

De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, Leal decidió no aceptar la oferta de dirigir el INS, y esta decisión fue confirmada por él mismo durante el acto de posesión presidido por Gustavo Petro, donde reveló que no aceptaría el cargo. Sin embargo, existe otra versión sobre su nombramiento. Algunos indican que no se trata de una decisión de Leal, sino de una determinación del propio presidente Petro, quien decidió asignarle el nuevo cargo de gerente del Fomag, en lugar de la dirección del INS.

Luis Carlos Leal / Superintendente de Salud Foto: X: @LuisCarlosLealA

A partir de hoy, el cargo de director encargado del INS será asumido por Tomás Prasca, quien hasta ahora ocupaba el puesto de director de redes del instituto.

Recordemos que la salida de Luis Carlos Leal de su cargo como superintendente de Salud se produce en medio de varias polémicas, denuncias y escándalos. Uno de los principales fue la controversia generada por la expedición de una resolución relacionada con la afirmación de género en niños y niñas trans.

Publicidad

Además, Leal se vio envuelto en otro intenso debate debido a las intervenciones administrativas forzosas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS), en el contexto de la discutida reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Estas acciones habrían alimentado las presiones de diversos sectores que demandaban su salida del cargo.

Hasta el momento, Luis Carlos Leal no ha hecho declaraciones públicas sobre estos cambios.