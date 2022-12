Se incrementan las ventas de ivermectina en Barranquilla

Mientras avanza la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el Atlántico, autoridades y ciudadanos siguen buscando una cura contra el virus que ya ha cobrado más de 1.800 vidas en este departamento.

Aunque el Ministerio de Salud no recomienda el consumo de ivermectina como tratamiento contra el coronavirus, BLU Radio pudo establecer que, en farmacias de la ciudad, se han disparado las ventas de este medicamento. Tan altas han sido las ventas que, en muchas farmacias, la ivermectina ya está agotada.

"Se fue volando, tanto que ya no hay. Este medicamento cuesta, aproximadamente, $12.000 y, tan solo el viernes, vendí las 30 unidades que tenía disponibles", aseguró el propietario de una farmacia en Barranquilla.

El secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, continúa haciendo un llamado a la ciudadanía para evitar el consumo de este medicamento hasta que no se compruebe su efectividad contra el virus.

"Lo que las autoridades nacionales han dicho es que, mientras no tengamos un ensayo o una evidencia clínica, no lo podemos adoptar como un tratamiento ni lo podemos recomendar como un protocolo. No se ha dicho que no haya ninguna utilidad", explicó Mendoza.

El jefe de esta dependencia pide a los ciudadanos no automedicarse teniendo en cuenta que, hasta la fecha, no existe evidencia científica de algún medicamente que pueda combatir el virus.

