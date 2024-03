Senador Fabián Díaz anuncia ponencia alternativa a la reforma a la salud

El proyecto bandera del Gobierno Petro podría ser archivado; este martes fue radicada la ponencia de archivo para la reforma a la salud, 8 de 14 senadores apoyaron la iniciativa.

¿Cuál es el futuro del sistema de salud, qué viene para los actores y pacientes? En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Fabián Díaz, senador Partido Verde, entregó detalles del acceso y la asequibilidad de los servicios de salud desde que la reforma comenzó a discutirse.

De acuerdo con el senador, lo mejor sería presentar una ponencia alternativa con el fin de consolidar un sistema de salud que le convenga a todos los colombianos: "lo que nosotros buscamos y lo que siempre estábamos encaminados a construir era una ponencia. Que sus sanara temores, que habían salido de la plenaria de Cámara y que en la comisión pudiéramos nosotros subsanar entre los puntos. Y por eso fue muy claro que la ponencia que nosotros presentamos esta alternativa es muy diferente en varios aspectos".

El senador evitó pronunciarse sobre las votaciones, sin embargo reiteró que "un proyecto no se hunde hasta que no se vote. Pero lo que yo sí te puedo decir es que he buscado el acercamiento con todos los senadores, así como se ha buscado el acercamiento con todos los actores del sistema buscando concertar, buscando hablar, dialogar para avanzar en una reforma a la salud que si no es esta y se termina archivando, debo decir que es necesaria".

Publicidad

Díaz, aseguró que actualmente Colombia tiene un sistema de salud que no es suficiente y que se cae a pedazos, "Sólo cinco EPS están cumpliendo con las reservas técnicas y con los requisitos mínimos de ley hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones y si en esta oportunidad no es para poder hacerlo, para poder adelantarlo, debemos nosotros sentarnos. Y esto también tiene una culpa muy grande el Gobierno nacional, porque nosotros le insistimos".

Sobre la ponencia, aseguró que espera que la acompañen, "yo presento mi ponencia alternativa y mi intención, y lo que espero es que todos nos lo acompañen. Esa para mí sería lo ideal, pero pues sabemos que no es así. Entonces ya va a ser disposición tanto de Gobierno como los diferentes partidos que integran la Comisión".

Publicidad

El Gobierno no la retirará

Ante la posibilidad de que la iniciativa se hunda, Petro aseguró que "la reforma a la salud es absolutamente imprescindible porque hay 35 billones de pesos perdidos".

"El Gobierno entra a actuar, el inri va a quedar es sobre el Congreso que no fue capaz de hacer una reforma a la salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición. Allá él", añadió el mandatario en una rueda de prensa.

Escuche aquí la entrevista completa: