Si ciudadanos no colaboran, suspenderé Transmetro: alcalde de Barranquilla

Frente al comportamiento registrado en Transmetro con relación a casos de aglomeraciones, durante la apertura parcial de sectores de la economía, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo fue enfático en señalar que si la autorregulación no mejora se verán obligados a suspender algunas rutas o la totalidad del sistema.

El mandatario local recordó que “en el sistema masivo no pueden ir personas de pie, será necesario que municipios del Área Metropolitana controlen estaciones que están en sus territorios, operadores tienen orden de no arrancar con personas de pie, necesitamos que las autoridades apoyen evitando entrada de buses de fuera de la ciudad con exceso de personas”, señaló Pumarejo y sentenció: si usuarios no colaboran, evaluaremos suspensión de algunas rutas o de la totalidad del sistema.

El mandatario de los barranquilleros hizo un llamado a las empresas para que flexibilicen sus horarios de ingreso y salida, evitando así aglomeraciones en horas pico. Demandó acompañamiento policial y reiteró la importancia de la autorregulación por parte de los usuarios.

En esta etapa es vital autorregulación y apoyo de @PoliciaBquilla. No es posible que buses @transmetrobaq viajen llenos.



En el sistema masivo:

1. No pueden ir personas de pie

2. Es necesario que municipios del Área Metropolitana controlen estaciones que están en sus territorios — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) April 27, 2020

Alcalde de Barranquilla advierte que bus de @transmetrobaq o intermunicipal proveniente de otro municipio del Área Metropolitana con sobrecupo, no ingresará a la ciudad. También alertó a conductores para que suspendan viajes en caso de sobrecupo. #VocesySonidos pic.twitter.com/7ys4h9cx0F — BLU Caribe (@BLUCaribe) April 27, 2020

