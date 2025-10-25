¿Suele frotarse los ojos? Oftalmólogo explica por qué debería evitarlo

En la más reciente emisión de Casa BLU de Blu Radio, el doctor Álvaro Echeverry Bustamante, especialista en oftalmología de la Clínica Oftalmológica de San Diego, habló sobre los riesgos de usar gafas con una fórmula inadecuada o compradas sin prescripción médica.

Según el especialista, muchas personas optan por lentes genéricos adquiridos en farmacias o supermercados, sin saber que esto puede causar fatiga visual, dolores de cabeza e incluso daños oculares permanentes. “Cada ojo tiene una medida diferente. Cuando alguien compra gafas al azar, probablemente está usando una lupa o una medida que no le corresponde”, explicó Echeverry.

Persona usando lentes, referencia.

El oftalmólogo explicó que cada ojo debe evaluarse por separado, pues puede haber diferencias entre ellos: “Un ojo puede ser miope y el otro hipermétrope. También hay que considerar otros factores como el astigmatismo o la presbicia, especialmente después de los 40 años”.

El uso prolongado de gafas con una graduación incorrecta puede generar dependencia y alterar la forma en que el cerebro procesa la visión. “Cuando alguien usa lentes más fuertes de lo necesario, el ojo se acostumbra a ese aumento, lo que puede empeorar la visión real con el tiempo”, añadió.



Además de la graduación, el doctor Echeverry destacó la importancia de los filtros de protección que hoy ofrecen muchas gafas. Entre ellos están los filtros contra la radiación ultravioleta (UV), la luz azul proveniente de pantallas y los fotocromáticos, que se adaptan automáticamente a la luz solar. “Ya no es necesario tener dos pares de gafas —unas para el sol y otras para ver—. Hoy existen tecnologías que combinan protección, comodidad y estética”, explicó.

El especialista también alertó sobre el cuidado visual en los niños: “La visión se desarrolla completamente hacia los dos años. Si un niño tiene un defecto visual y no se corrige a tiempo, el cerebro puede dejar de usar el ojo afectado, generando lo que conocemos como ojo perezoso o ambliopía. Si no se trata antes de los cuatro años, puede quedar con pérdida visual permanente”.



¿Por qué es malo frotarse los ojos?

Para cuidar la vista en casa, Echeverry recomendó mantener hábitos de higiene visual: no frotarse los ojos, evitar la exposición directa al sol sin protección, usar lágrimas artificiales cuando se trabaja por largas horas frente al computador y aplicar la llamada “regla 20-20-20”: cada 20 minutos, mirar un objeto a 20 pies (6 metros) de distancia durante 20 segundos.



Finalmente, el especialista enfatizó que los ojos no duelen, por lo que es fundamental realizar revisiones periódicas. “No espere a sentir molestias para consultar. La salud visual es tan importante como cualquier otro control médico”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: