Blu Radio  / Sociedad  / Famosa modelo se sometió a cirugía para cambiar color de sus ojos y casi pierde la vista

Famosa modelo se sometió a cirugía para cambiar color de sus ojos y casi pierde la vista

“Lo hice porque no me sentía lo suficientemente linda. Siempre quise ojos más claros y pensé que eso me haría más atractiva", expresó Dina.

Dina Khalil, modelo y estrella de TikTok, casi pierde la vista por procedimiento estético.
Dina Khalil creadora de contenido
Foto: captura de pantalla tomada de Tik Tok @Dina Khalil
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Tik Tok se ha convertido en una red social muy común, donde miles de personas comparten su vida diaria; de esta manera también emergen impactantes testimonios como el de Dina Khalil, una modelo e influencer, quien relevó que casi pierde la vista tras someterse a una peligrosa cirugía estética para cambiar el color de sus ojos.

A través de un video publicado en su cuenta de Tik Tok, que acumula más de medio millón de seguidores, se animó a contar las dificultades a las que se enfrentó al realizarse este procedimiento siendo apenas una adolescente, convirtiendo así esta decisión en una experiencia que la marcaría de por vida, todo por estándares estéticos y poco realistas y la presión social en búsqueda de la perfección.

“Lo hice porque no me sentía lo suficientemente linda. Siempre quise ojos más claros y pensé que eso me haría más atractiva. No sabía lo que estaba poniendo en riesgo”, expresó la creadora de contenido.

Dina Khalil
Creadora de contenido
Foto: captura de pantalla tomada de Tik Tok @Dina Khalil

La cirugía, conocida como implantación de iris artificial es un procedimiento ambulatorio donde se pliega un disco de silicona, se inserta a través de una pequeña incisión en la córnea y se despliega para cubrir el iris natural. Aunque se ha vuelto viral en algunos países, no está aprobada por organismos como la FDA (Administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos) debido a sus altos riesgos, entre ellos: pérdida permanente de la visión, glaucoma, cataratas y daño en la córnea.

En el caso de Dina, todo parecía ir muy bien hasta diez años después de la cirugía, cuando tuvo los primeros síntomas graves que la llevaron a alertarse sobre su salud; entre estos, la perdida de agudeza visual, dolor constante y sensibilidad extrema a la luz, llevándola directamente a urgencias.

Este caso ha generado un fuerte debate por medio de redes sociales, tocando principalmente el tema de la presión estética o estereotipos idealizados o “perfectos” especialmente entre jóvenes y adolescentes. Dina ha convertido su testimonio en un referente para advertir sobre los peligros de este tipo de intervenciones estéticas no reguladas, además, expone la necesidad urgente de educación sobre la salud ocular y la autoestima.

