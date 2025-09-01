SuperSalud anuncia devolución de EPS Sanitas a sus propietarios por orden de la Corte Constitucional

En el marco de la socialización del plan de estabilización de giros a hospitales públicos, con la participación de gerentes de la red hospitalaria, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano, informó que se procederá a devolver la EPS Sanitas a sus propietarios. La medida se da en cumplimiento de la orden de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que el pasado 26 de junio dejó sin efectos tres resoluciones mediante las cuales la Superintendencia había ordenado, corregido y prorrogado la intervención de la entidad por parte del Gobierno.

Rubiano explicó que la Corte fue clara en señalar que la EPS debe ser entregada a sus dueños, decisión que, de no cumplirse, acarrearía un desacato judicial. Sin embargo, expuso su inquietud frente a cómo devolver una entidad que, según señaló, no cumple con los requisitos técnicos establecidos. Entre ellos, mencionó la ausencia de capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas, factores que, advirtió, ponen en riesgo a sus usuarios.

"No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios (…) Pero, por supuesto, aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces, se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos dueños".

Keralty pide a la Corte que ordene a la Supersalud devolver control de EPS Sanitas Foto: Sanitas / SuperSalud

El superintendente manifestó que, pese a los requerimientos técnicos enviados al alto tribunal, no se ha recibido una respuesta que aclare los fundamentos de la decisión. Afirmó, además, que uno de los argumentos de la Corte fue la supuesta insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), aspecto que, según él, aún carece de soporte técnico.

Finalmente, Rubiano indicó que, en cumplimiento del fallo, se procederá a devolver la EPS Sanitas a sus propietarios, subrayando que se trata de un mandato judicial que la Superintendencia debe acatar mientras continúan los procesos de análisis técnico y jurídico alrededor de la situación financiera de la entidad.