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Blu Radio  / Salud  / Supersalud ordena medidas por fallas en entrega de medicamentos de Nueva EPS en Villavicencio

Supersalud ordena medidas por fallas en entrega de medicamentos de Nueva EPS en Villavicencio

La entidad anunció el traslado del dispensario operado por Discolmets, tras identificar largas filas, demoras en la atención, incumplimientos en la entrega de medicamentos y más de 1.200 reclamos pendientes.

Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de medicamentos
Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de medicamentos
Foto: Acemi.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció una serie de acciones correctivas tras evidenciar fallas en la dispensación de medicamentos en el gestor farmacéutico Discolmets, operador que presta el servicio a usuarios de la Nueva EPS en Villavicencio.

Durante una visita de inspección al dispensario, ubicado en el barrio Barzal, el funcionario informó que la sede será trasladada a un punto con mayor capacidad para mejorar las condiciones de atención, reducir los tiempos de espera y fortalecer la infraestructura tecnológica. La decisión se adoptó luego de verificar que algunos usuarios permanecían en filas durante más de 12 horas para reclamar sus medicamentos.

La Superintendencia también encontró incumplimientos en la entrega domiciliaria de medicamentos, servicio que debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas cuando existe una orden pendiente. Además, el punto registra actualmente 1.242 reclamos sin resolver, de los cuales el 40 % corresponde a medicamentos faltantes.

Durante la inspección se evidenciaron problemas de abastecimiento de medicamentos de alto costo, entre ellos insulinas y tratamientos oncológicos, así como fallas en la planeación para garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales. Según el superintendente, estas situaciones afectan la continuidad de los tratamientos y generan mayores costos para el sistema de salud.

En Villavicencio, la Nueva EPS cuenta con 75.630 afiliados, de los cuales 26.198 pertenecen al régimen contributivo y 47.432 al subsidiado. El dispensario inspeccionado atendió a 36.988 usuarios durante el último trimestre.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que, a nivel nacional, las quejas relacionadas con la entrega de medicamentos se han reducido en un 40 % frente al mismo periodo del año anterior, resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la entidad.

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