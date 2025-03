Supersalud se mantiene en que sí hay medicamento y que deben ser entregados

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, reafirmó la posición de que en la auditoría a Audifarma encontraron que de la lista de 22 medicamentos seleccionados por estar entre los más demandados por los usuarios y los de bajo costo, 7 tenían existencias suficientes en el centro de distribución del gestor farmacéutico.

La Supersalud indicó que al momento de la visita al establecimiento, le fue entregada al equipo auditor una base de datos con 6.116 unidades de medicamentos pendientes, a los cuales se procedió a contrastar con el inventario físico de los medicamentos que se encontraron en el centro de distribución.

Según los datos publicados, estos serían los medicamentos con existencias en el centro de distribución, pero que se encontraban como pendientes en el punto de dispensación.

“Ante estos hallazgos, la Supersalud ordenó de inmediato el traslado y la dispensación efectiva de todos los medicamentos requeridos por los pacientes del punto de dispensación de la calle 26 y de los demás puntos de atención en Bogotá donde hubieran medicamentos pendientes para suministro y entrega final a los pacientes, con un plazo máximo de 24 horas para hacerlo efectivo.”, señalaron.

Publicidad

Por su parte, el superintendente de Salud, afirmó que “al ser los medicamentos un bien de tipo social, cuya interrupción o no entrega oportuna pone en riesgo la salud y la integridad de los pacientes, no existen razones administrativas o de otra índole para que un gestor no cumpla con la distribución y dispensación, cuando está de por medio un contrato vigente con una EPS.”

Esto ante las quejas por retrasos o no pagos por parte del Gobierno Nacional a los gestores farmacéuticos y que según, los voceros de este sector, sería la principal razón del problema de distribución y abastecimiento.