Uso de tapabocas, carné de vacunación y emergencia sanitaria: el abecé de las nuevas medidas

El Gobierno anunció este lunes nuevas medidas frente a la pandemia del COVID-19, esto, según explicó en Mañanas BLU el ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque Colombia alcanzó un porcentaje en vacunación y un bajo nivel de contagios que permite levantar restricciones , entre ellas, el uso del tapabocas que ya no será obligatorio en espacios cerrados.

Así, estas medidas empezarán a regir a partir de este domingo, 1 de mayo; según detalló el ministro Ruiz, el cambio se da porque existían una serie de restricciones que “habían perdido eficacia y no tenía sentido mantener” por los bajos niveles de contagios y muertes reportadas en las últimas semanas.

Uso de tapabocas

El uso del tapabocas ya no será obligatorio en espacios cerrados, como restaurantes, cines, eventos masivos, bares y demás, así como en escenarios deportivos, pero hay excepciones. Seguirá siendo obligatorio en los centros de salud, hogares geriátricos, en el transporte masivo y en espacios cerrados de las instituciones educativas.

“Podemos estar sin tapabocas en cualquier espacio púbico abierto y cerrado (…) Excepciones: servicios de salud por el evidente riesgo, hogares geriátricos, transporte aéreo, marítimo, fluvial y de carretera, esto por la aglomeración. También en ámbitos escolares dentro de los espacios cerrados; áreas de recreo no será necesario”.

Carné de vacunación

Desde el 1 de mayo, el carné de vacunación ya no será un requisito para ingresar a eventos públicos, privados y de carácter masivo. Con esto, se eliminará la solicitud del carné para poder entrar a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos.

Emergencia sanitaria

La emergencia sanitaria, declarada cuando la pandemia del COVID-19 llegó a Colombia, se extenderá por dos meses más, pero se empezarán a desescalar medidas acorde a los estudios del comité del Ministerio de Salud y el avance de los contagios o nuevas variantes, según mencionó Ruiz.

Medidas para viajeros y el PRASS

Requisitos para entrar a Colombia: el ministro de Salud recalcó que las personas que quieran entrar al país deberán seguir mostrando su carné de vacunación con esquema completo. “Eso sigue igual” a como se venía manejando.

“Pero, ampliamos a las personas no vacunadas, quienes podrán entrar a Colombia con una PCR no mayor a 72 horas o una prueba de antígenos no mayor a 48 horas”.

Asimismo, el presidente Duque anunció la derogatoria del Decreto 1615 de 2021, que determinaba la exigencia del carné de vacunación en actividades de ocio y espectáculos públicos y privados masivos.

Así, como explicó el ministro Ruiz, ya no se pedirá el carné, además, en ferias, conciertos, casinos, bingos y parques temáticos, por ejemplo.

Se derogarán, también, todas las medidas de bioseguridad con excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud; también la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) y se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán de carácter local con las autoridades sanitarias.