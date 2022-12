Vacuna de la Universidad de Oxford contra COVID-19 estaría lista en octubre

Los ensayos en humanos de la vacuna contra la COVID-19 por parte de la Universidad de Oxford en el Reino Unido mostraron resultados positivos y podría estar lista en octubre de 2020, si todo sale bien, señalaron los científicos que trabajan en el proyecto.

Los científicos de Oxford creen que han logrado un gran avance en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, según un informe el diario británico The Telegraph.

Publicidad

Un artículo del diario sugirió que los científicos descubrieron que la inyección desencadena una respuesta que puede ofrecer una “doble defensa” contra el virus y genera una respuesta inmune contra la enfermedad. Según el informe, “los ensayos en fase uno en humanos de la vacuna Oxford, líder en el mundo en la investigación del fármaco, han demostrado que genera una respuesta inmune contra la enfermedad”.

El artículo del diario británico cita a una fuente principal que dijo que “las muestras de sangre tomadas de un grupo de voluntarios del Reino Unido que recibieron una dosis de la vacuna mostraron que estimulaba al cuerpo a producir anticuerpos y ´células T asesinas´”.

El descubrimiento es prometedor porque estudios independientes a la investigación de la vacuna han sugerido que los anticuerpos pueden desaparecer en unos meses, mientras que las células T pueden permanecer en circulación durante años.

Publicidad

Una fuente, no revelada por el diario, dijo que, aunque el hallazgo era “extremadamente prometedor”, todavía no se ha demostrado que la vacuna Oxford proporcione inmunidad duradera contra la enfermedad. “Puedo decirles que ahora sabemos que la vacuna Oxford cubre ambas bases: produce una respuesta de células T y de anticuerpos”, dijo la fuente principal a The Telegraph, y agregó que es “es un buen comienzo”, pero “aún nos queda un largo camino por recorrer”.

Vea aquí: Hackers rusos ponen en la mira a científicos británicos que buscan vacuna contra COVID

Publicidad

Los hallazgos provienen del ensayo clínico inicial de Fase 1, que comenzó con 500 voluntarios en Oxford, en abril. Otro ensayo con 5.000 individuos se está realizando en Brasil, un país gravemente afectado por la enfermedad, y también ha mostrado resultados positivos.

El fabricante de drogas AstraZeneca firmó un acuerdo con la Universidad de Oxford para distribuir 2 mil millones de dosis de la vacuna cuando está fuera. Si todo sale según lo previsto, la vacuna podría estar lista tan pronto como octubre, destacó el informe.