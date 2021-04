Así funciona el polémico negocio del turismo de vacunas en Estados Unidos

El periodista Sebastián Nohra de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, contactó a una persona conocedora de los paquetes turísticos que incluyen la vacunación contra el COVID-19, quien contó detalles del polémico negocio.

De acuerdo con la versión de la interlocutora contactada por el comunicador, la persona que ofrece la gestión es otra y los cupos son limitados. Además, quienes promocionan el paquete turístico' dicen estar en capacidad de suministrar la vacuna que se prefiera, sin importar la farmacéutica que sea.

"Eso no es que va todo el mundo. Ella saca como diez cupos a la semana máximo", contó la mujer que dijo ser de Córdoba y tener programado viajar a Estados Unidos desde Cartagena.

Supuestamente, el 'paquete turístico' incluye la cita, pero esta no cuesta nada.

"Lo que pasa es que mucha gente que no sabe inglés o no quiere hundir una tecla mal, o le piden un código de área y no saben ni qué poner", sostuvo la interlocutora.

"El servicio de sacar la cita no tiene costo, me imagino que como cualquier agencia de viaje o aerolínea lo que interesa es que les compren los tiquetes, porque hay mucha gente que tiene dónde quedarse, o que le compres el hotel o las dos cosas, pero eso depende también de la fecha en que se viaje", añadió.

Escuche este informe de Sebastián Nohra en Mañanas BLU: