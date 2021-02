¿Cómo podrán acceder los colombianos a la vacuna contra el COVID-19?

Colombia avanza en la meta de vacunar a por lo menos 35,2 millones de sus habitantes, equivalentes al 70 % de la población. Este miércoles, el país recibió un segundo lote de vacunas de Pfizer/BioNTech compuesto por 50.310 dosis, que se suman a las 192.00 vacunas chinas de Sinovac que arribaron el pasado Sábado y a las primeras 50.000 de Pfizer que arribaron el 15 de febrero.

En medio de la campaña de vacunación, surgen dudas por parte de muchos colombianos, quienes se preguntan cuál es el camino para lograr la tan anhelada inmunización. En Mañanas BLU 10:30, tres expertos hablaron sobre el tema: el presidente de Acemi, Gustavo Morales Cobo; presidente de la Junta Directiva de Acemi, Juan Gonzalo López; y el jefe del Gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar.

"Le estamos pidiendo a las personas que actualicen sus datos, para que cuando sean convocados al centro de vacunación, sea en un sitio que sea cercano a la residencia", dijo Morales Cobo.

Según el presidente de Acemi, cerca del 50 % de los colombianos que se esperaba actualizaran sus datos, ya lo hicieron.

Una duda recurrente es la forma en que se garantizará la vacuna a personas que no tienen EPS.

Publicidad

"La gente que en este momento no tiene EPS, no necesariamente tiene o no Sisbén, tiene que hacer el proceso de aseguramiento con las secretarías de salud de cada entidad territorial", declaró Germán Escobar.

En cuanto a los retrasos registrados en la primera fase de vacunación al talento médico que está en primera línea de la pandemia, el presidente de Acemi, pidió paciencia, puesto que la responsabilidad la tienen las IPS y no el Gobierno.

"Hay que insistir en tener un poco de paciencia, las IPS tienen que cargar al talento humano de primera línea", declaró López.

Escuche a Gustavo Morales Cobo, Juan Gonzalo López y Germán Escobar en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: