Cuarta dosis de vacuna COVID-19 se aprobará en los próximos días: secretario de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, habló sobre el levantamiento del uso obligatorio del tapabocas en Bogotá a partir del 1 de mayo y aseguró que el COVID-19 permanecerá en la ciudad , por lo que pidió el cumplimiento del plan de vacunación y un seguimiento estricto a los protocolos de bioseguridad restantes para evitar que se presente una nueva aceleración en los contagios de coronavirus.

"Chateaba con el viceministro de Salud, el doctor Germán Escobar y le preguntaba por el segundo refuerzo o cuarta dosis para personas que no tengan inmunosupresión. Le pregunté cuándo podríamos empezar a aplicárselo a quienes tenían primer refuezo y están pidiendo segundo, porque la gente que ya se vacunó quiere seguir. Parece ser una decisión que se tomará a nivel ministerial, tal vez en este mes de mayo, a la vuelta de 10 o 15 días, eso tamién dependerá de la cantidad de vacunas que tengamos. No está aprobado el refuezo porque no sabemos incluso con qué biológico lo haríamos", indicó el funcionario.

"Todavía no tengo la autorización de poner la cuarta dosis, por eso lo mencionaba con el señor viceministro y él me dijo que probablemente a la vuelta de dos semanas darán esa autorización", complementó.

Según Gómez, el COVID no se ha ido de Bogotá y probablemente nunca se va a ir, por lo que es necesario tomar todas las prevenciones necesarias, como el lavado de manos. El funcionario se refirió a los saludos de beso, que podrían propagar la enfermedad.

" El COVID-19 no se ha ido y probablemente no se va a ir nunca de Bogotá. Esta es una enfermedad de las que llamamos endémicas, no solamente tuvimos la pandemia, sino que la tendremos por los años de los años y nos tendremos que vacunar con cierta periodicidad", afirmó Gómez.

"En Latinoamérica nos saludamos de manera muy efusiva, nos besamos y abrazamos mucho. Pienso que en ningún caso puede haber una prohgibición para este tipo de manifestaciones. Todo el mundo decidirá cuál es la higiene respiratoria que tendrá en el futuro. Hay personas que seguirán usando el tapabocas y para ellas todo nuestro respeto. hay personas que van a seguir lavándose las manos, probablemente dos o tres veces en la mañana o en la tarde. Yo apoyo ese tipo de medidas. Tal vez la mayor ventilación es una medida epidemiológicamente más interesante que prohibir manifestaciones sentimentales", complementó el funcionario.

