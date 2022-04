Mayoría de capitales se raja en requisito de dosis de refuerzo para eliminación de tapabocas

El Gobierno advirtió que para poder eliminar el uso de tapabocas en espacios cerrados se debe superar el 70% en esquemas completos y el 40% en dosis de refuerzo.

El gobierno nacional anunció que a partir del primero de mayo, en Colombia se podrá dejar de usar el tapabocas en espacios cerrados con 4 excepciones: servicios de salud, hogares geriátricos, transporte y espacios cerrados de instituciones educativas. Sin embargo, los municipios deben cumplir ciertos requisitos para poder eliminar el tapabocas: cobertura superior al 70% en esquemas completos de vacunación contra el Covid-19 y el 40% en dosis de refuerzo ya aplicadas.

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, hay 525 municipios en todo el país que ya superaron el 70% de su población con esquemas completos. Sin embargo, solamente 78 logran cumplir el requisito de dosis de refuerzo aplicadas a más del 40% de su población.

Las ciudades capitales que en este momento pueden dejar de utilizar el tapabocas de acuerdo al avance de vacunación de Minsalud son Bogotá, Armenia, Manizales y San Andrés. Mientras tanto, el resto de ciudades aún no cumplen con el requisito y no podrían eliminar el tapabocas a partir del primero de mayo si no aumentan sus coberturas en vacunación.

Medellín se encuentra en un 35.7% de dosis de refuerzos aplicadas; Cali, en un 30.7%; Barranquilla, en un 33.7% de su población con terceras dosis; Bucaramanga, en un 36,5%, mientras que Cartagena, Neiva, y Villavicencio, se encuentran por debajo del 30%.

Conozca cuáles son los 78 municipios que podrían eliminar el uso del tapabocas en el país: