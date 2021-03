El hombre más longevo de Ocaña fue vacunado contra el coronavirus; tiene 110 años

Carlos Julio Rincón Garzón, un hombre de 110 años de edad y residente en el municipio de Ocaña , fue vacunado contra el coronavirus en el hospital Emiro Quintero Cañizares de esa localidad en Norte de Santander .

Madrugó acompañado de su familia para acudir, quizás, a una de las citas más importantes de su vida, pues en los últimos 12 meses se mantuvo aislado para evitar contagiarse con este virus.

Este hombre, de estirpe campesina y nacido en la vereda Romeritos del municipio de Convención, zona del Catatumbo , es padre de 9 hijos y se mantiene lúcido y activo a pesar de su avanzada edad. El secreto, según él, ha sido llevar una vida recta, de la mano de Dios y con una buena alimentación y descanso.

Tras recibir la vacuna dijo sentirse feliz, pues en su familia estaban esperando este momento para sentirse un poco más seguros y poder visitarlo sin descuidar algunos protocolos de bioseguridad.

"Desde que me dijeron que me iban a vacunar dije que si, sin temor. Me siento feliz y muy bien y doy gracias a Dios por este momento", agregó