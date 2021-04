Estos son los lineamientos para que los privados compren vacunas en Colombia

El presidente Iván Duque , en su programa Prevención y Acción , explicó los lineamientos de la resolución 507 del Ministerio de Salud , la cual habilita la compra y contribución de vacunas por parte del sector privado.

Dentro de la resolución, se estableció que las aplicaciones a los trabajadores de las empresas deberán ser en puntos de vacunación diferentes a los que utilizan las EPS e IPS en el Plan Nacional de Vacunación .

Además, el ministerio es el encargado de definir cuándo se podrá iniciar con la vacunación adquirida por parte de las empresas privadas y mixtas. Una vez se encuentre en proceso la etapa tres de vacunación, tendrán luz verde.

“La aplicación de las vacunas adquiridas iniciará una vez el Gobierno Nacional haya avanzado en la vacunación de las personas priorizadas en la etapa 3 contenida en el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, mediante el cual adoptó el Plan Nacional de Vacunación”, explica la resolución.

Entre los principales lineamientos están:

Solamente adquirir vacunas que tengan autorización del Invima para uso de emergencia

para uso de emergencia Las vacunas no podrán ser vendidas , serán de aplicación gratuita

, serán de aplicación gratuita Tendrán que ser en consonancia con el Plan Nacional

Se deberá tener una logística en temas de refrigeración y aplicación

y aplicación La aplicación no podrá usar recursos humanos que estén en el Plan Nacional de Vacunación

que estén en el Plan Nacional de Vacunación La adquisición solo podrá hacerse a través de la casa matriz de la farmacéutica o a través de distribuidores autorizados por el Invima

El mandatario, además, afirmó que con estos lineamientos se busca que el principio de equidad no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tienen experiencia en el sector.

Por su parte, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó que esta resolución tiene criterios claves como garantizar la continuidad del Plan Nacional de Vacunación sin interrupciones en lo que tenga que ver con su plan de priorización de personas que lo necesitan.

Fueron establecidos los requisitos para la importación, adquisición y aplicación de vacunas contra la COVID-19 por parte de privados. El ministro @Fruizgomez explicó en #PrevenciónYAcción las condiciones que determinó el @MinSaludCol, a través de la resolución 507 de 2021. pic.twitter.com/0MriKbXRw1 — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 20, 2021