EPS Compensar no tiene más vacunas para aplicar; Sanitas y Famisanar anuncian escasez

A pesar de que el Gobierno Nacional confirmara que el próximo 21 de abril llegarán cerca de 550.000 dosis de vacunas por parte de la farmacéutica Pfizer , a muchos colombianos se les canceló la citación debido a escasez de vacunas en el país.

En un comunicado de prensa, la EPS Compensar informó a sus afiliados que se agotaron todas las vacunas que se les destinó para aplicar. Al 19 de abril se alcanzó las 90.000 dosis aplicadas en todo Colombia.

“Desde el día de ayer agotamos las vacunas que teníamos disponibles y en este momento no contamos con biológicos para primeras ni segundas dosis, razón por la cual los agendamientos pendientes han sido cancelados”, dice el comunicado de Compensar.

La EPS advierte que hasta no recibir nuevas vacunas por parte de las autoridades, no atenderán en los puntos de vacunación. Después se reprogramarán las citas correspondientes a aquellos que no pudieron recibir su primera o segunda dosis.

Por su parte, la EPS Sanitas informó que a las personas que no se les pudo aplicar la segunda dosis perteneciente de la farmacéutica Sinovac , habrá reagendamiento tan pronto lleguen más vacunas al país. El Gobierno Nacional confirmó que 1.000.000 de dosis de esta farmacéutica llegará el martes 27 de abril.

Famisanar informó a sus afiliados que tienen pocas vacunas para aplicar, entre ellas, de AstraZeneca y Pfizer y cumplirán con agendamiento hasta el jueves.

"Tenemos el inconveniente que las personas no quieren la aplicación del vial de AstraZeneca , la intención es invitar a que pudiéramos usar estas vacunas en las personas para fluir con el Plan Nacional de Vacunación ", expresó Elías Botero, presidente de Famisanar.