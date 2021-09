Septiembre será el último mes de llegada de vacunas de Pfizer a Colombia: MinSalud

En medio del Puesto de Mando Unificado que adelantó el Ministerio de Salud en el municipio de Soledad, Atlántico, el director de Promoción y Prevención, Gersón Bermont, notificó que las vacunas de Pfizer que se espera que lleguen semanalmente al país serán las últimas que esta farmacéutica entregue a través de los acuerdos bilaterales.

“Nos faltan por recibir lo que queda del mes 2.015.120 vacunas, aquí están incluidas las que se compraron de forma bilateral y la mención que nos ha hecho COVAX. En este momento ya se termina la contratación bilateral con Pfizer. Es por esto que tendríamos que distribuir la próxima semana 312.000 vacunas para primeras dosis y el resto nos toca guardarlas para garantizar las segundas aplicaciones”, explicó el doctor Bermont.

El llamado que hace el Gobierno Nacional es que los puntos de vacunación apliquen las dosis que son reglamentadas para primeras aplicaciones a las personas que hacen falta para poder garantizar la reserva del esquema completo. El Ministerio de Salud pide a las secretarías de salud de los diferentes municipios mantener el orden en las aplicaciones.

“Ojo señores secretarios, no pueden gastarse una sola vacuna de Pfizer en lo que no sea lo que determinamos en la resolución de distribución. No habría cómo completar las segundas dosis de ser así. Ya ha sucedido que nos informan que se gastaron las vacunas de segundas dosis en primeras y luego no tenemos cómo completar los esquemas. Nosotros la repondremos porque no podemos fallarle a la comunidad, pero son actos irresponsables que nos obligan a tener claridad en las negociaciones”, concluyó Bermont.

Colombia contrató con la farmacéutica Pfizer 15.000.000 de vacunas de las que ya han llegado 13.384.800. A través del mecanismo COVAX se espera que este mes arriben otras 900.000 vacunas y ya han llegado cerca 1.2 millones de la farmacéutica a través de este mecanismo de la Organización Mundial de la Salud.

