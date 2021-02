Vacunas que iban para el Tolima no están dañadas: Minsalud

El Ministerio de Salud entregó el primer parte de lo ocurrido con las 5.700 vacunas que llegaron al departamento del Tolima con una temperatura superior de lo recomendado. De acuerdo con el comunicado oficial, las dosis se encuentran en cuarentena por el Invima hasta verificar que puedan ser aplicadas.

Según el Ministerio, las vacunas estuvieron por encima de la temperatura únicamente por un tiempo de 90 minutos, lo que no perjudicaría su uso. Por prevención se hace la vigilancia respectiva.

“Durante el transporte de la vacuna hacia el departamento de Tolima, la temperatura estuvo de 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero, entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, la temperatura alcanzó a llegar a 9,3 ° C, es decir 1.3°C por encima de la temperatura recomendada para el transporte por espacio de una hora y 25 minutos”, indicó el director de medicamentos del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés.

Con los datos que cuenta el Ministerio de Salud sobre la estabilidad de la vacuna de Sinovac , el productor puede estar estable en temperaturas de hasta 25°C hasta por 14 días. Sin embargo, el Invima es la entidad encargada de aceptar su aprobación en las próximas horas.