Vapeadores y cigarrillos electrónicos triplicarían su precio con nuevo impuesto: Proesa

El Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) le está proponiendo al Gobierno Nacional incluir en la reforma tributaria un impuesto a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, con el fin de disminuir las muertes ocasionadas por estos productos en el país.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Norman Maldonado, director de Proesa, habló sobre la propuesta de un impuesto a los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

“Cabe aclarar que el tema de los vadeadores o cigarrillos electrónicos es uno de los temas más complejos en tema de salud pública y uno de los principales motivos de muerte en el país. El impuesto que se propone es triplicar la tarifa de productos tradicionales de tabaco , por ejemplo, actualmente una cajetilla cuesta 2.800 pesos por cajetilla, con el impuesto quedaría en 8.400 pesos por producto”, explicó.

Según Maldonado, vapeadores y cigarrillos electrónicos no son las mejores alternativas para dejar el cigarrillo convencional, ya que puede generar más dependencia y problemas de salud.

“Las personas no deberían acudir a estos productos para dejar la sensación de tabaquismo. El sistema de salud tiene unas rutas de atención para entender estos casos. Lo que se recomienda para que un fumador de fumar es seguir ese proceso, que tiene una parte de consulta médica y terapéutica. Lo que ha demostrado la evidencia es que los vapeadores y cigarrillos electrónicos no funcionan y por esa razón el sistema de salud no los ha adoptado”, dijo.

Además, el director de Proesa aseguró que, con esta propuesta se pueden prevenir al menos 445.000 muertes en el país.

“En el legislativo han circulado otras propuestas con incrementos muy bajos y eso no tiene los impactos para luchar con temas de salud pública como estos. Con esta propuesta le estamos apuntando a poder salvar 445.000 vidas, es decir, evitar todas esas muertes que pueden llegar a pasar por al alto consumo de Vapeadores y cigarrillos electrónicos”, mencionó.

